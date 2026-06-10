「パイレーツ−ドジャース」（９日、ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手が２点差に広げる適時二塁打を放った。相手失策で１点を勝ち越した直後の七回無死二塁で、右腕・ドーテルから中堅左へライナーを放ち一気に二塁を陥れた。集中力を維持するのが難しい状況だった。打席途中でドーテルがマウンド整備を要求。しばらく間が空いたが、３試合連続安打を記録。ＮＨＫＢＳで解説を務めた小早川毅彦氏（元広島など）は「