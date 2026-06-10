投票所に設置されたデジタル端末で票を投じる「電子投票」を巡り、少なくとも１０市町村が新たに実施したり、導入を決めたりしている。国内で８年ぶりの実施となった２０２４年の大阪府四條畷市の結果を踏まえ、迅速な開票や職員の負担軽減が期待できると判断したためだ。コスト高などが課題で、来年春に統一地方選を控える自治体側は改善を求めている。（浦野親典、豆塚円香）「選挙事務を軽減していく必要があり、どれだけ早