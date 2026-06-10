３１年ぶりに開催される大相撲パリ公演（６月１３日と１４日、アコー・アリーナ）に向け、横綱大の里（二所ノ関）ら力士、日本相撲協会関係者、行司、床山ら約６５人が１０日、航空機に搭乗して出発する羽田空港に姿を見せた。琴桜（佐渡ケ嶽）と安青錦（安治川）の両大関、夏場所で２度目の優勝を飾った小結若隆景（荒汐）らが空港内を歩き、物珍しそうな視線を向けられた。大の里は昨年のロンドン公演に続く海外遠征。「２年