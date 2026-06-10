敵地パイレーツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。7回の打席では敵地ファンから「ショウヘイは下手くそだ」というチャントが鳴り響いたが、その直後、適時二塁打を放った。大谷は2-2の7回、無死一、三塁のチャンスで打席に立つと、敵地のライト側からは「Shohei sucks! Shohei sucks!（ショウヘイは下手くそだ）」というチャントが鳴り響いた。その後