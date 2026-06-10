毎日のように手が伸びるのは、なんといっても「ラクなのにおしゃれ見え」が叶う一着。今回は、きれいめからカジュアルまで幅広く活躍する【LEPSIM（レプシィム）】のリネンライクなワイドパンツの魅力と、おすすめのコーデをご紹介。スタッフさんも「間違いなく1番穿いてる」とレビューするほど、デイリーコーデに頼れる存在です。そんな“推しパンツ”の魅力と、着回しのアイデアをチェックしてみてくだ