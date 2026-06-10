子どもを育てていくうえで、教育やしつけを避けては通れません。大きくなったときに困らないように、事件や事故に巻き込まれないように、そんな願いを込めて日頃から教育している親も多いのではないでしょうか？ そんな教育やしつけに関して、筆者の知人は少々頭を悩ませているようです。 義母と娘 私は夫と4歳の娘、0歳の娘と4人で暮らしています。 義実家から徒歩3分のところに住んでいることもあり、義両親とはひん