本脚で立ち、道路側に尻尾にも鼻にも見える突起物が突き出している。巻頭の「根岸競馬場一等馬見所」から圧巻──全国各地の遺構をめぐる一冊「異世界図鑑」前畑洋平著実はこれ、日本一の採炭量を誇った筑豊炭田で大正末期から昭和初期に造られた巻き上げ機台座だそうだ。台座の上に据えられた蒸気機関で巻き上げ機を動かし坑道からトロッコを引っ張り上げていたという。住人には見慣れた光景も、初めてこの道を走った人には