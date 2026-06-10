ファッションセンターしまむらで、ディズニーキャラクターがデザインされた「晴雨兼用傘（折り畳み傘）」が発売されます。「プーさん」や『ズートピア』、『リロ＆スティッチ』のキャラクターたちをワンポイントであしらった、普段使いしやすい5種類のデザインがラインナップされています。 ファッションセンターしまむら／ディズニーデザイン「晴雨兼用傘（折り畳み傘）」 価格：各1,790円（税込1,969円）発売日