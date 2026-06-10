お笑いコンビ「ＣＯＷＣＯＷ」の善し（よし）が１か月で９・３キロの減量に成功したことを報告し、驚きの反響が寄せられている。善しは１０日までに自身のインスタグラムで「小籔ヘルシー教に入会して１ヶ月で１ヶ月で体重９２．８ｋｇ→８３．５ｋｇ‐９．３ｋｇ改めて見ると信じられません」と体重の変化を明かすとともに、ビフォーアフターを公開。「食事の改善のみ。運動無しです。健康な物を食しただけです」と