ソニーサーモテクノロジー株式会社が、ウェアラブルサーモデバイスキット「REON POCKET 6（レオンポケット シックス）」を5月12日から発売しています。「着るクーラー」とも言われている「REON POCKET」シリーズ第6世代となる本製品について、同社の広報担当者から詳しい話を聞くことができました。●年々暑さを増す日本の夏に対抗するために従来モデルよりもパワーアップした点REON POCKET 6は、通勤時の使用におけるパワフルな冷