布袋寅泰が9日、インスタグラムを更新。14年間プライベート・スタジオとして使用していたロンドンのメトロポリス・スタジオから引っ越しをしたことを報告した。投稿では、ギターケースや楽器が並ぶスタジオ内の様子を撮影した写真を公開。「Come rain Come shine、Strangers、Paradox、Soul to soul、Guitarhythm VI、VII、VIII、7枚のアルバムと、その他数多くのプロジェクトの制作に通った思い出深い場所から出てゆくのは、とて