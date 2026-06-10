ウクライナのゼレンスキー大統領はイギリスのチャールズ国王を早ければ年内にもウクライナへ招待したいと明らかにしました。【映像】ウクライナを訪問したイギリス王室のメンバーゼレンスキー氏はイギリスの新聞ガーディアンのインタビューで「私はチャールズ国王を心から招待したいと思っている。警備の事情は分からないが、ウクライナでぜひ、お迎えしたい」と述べました。「今年どうなるかは分からないが、可能ならばお会い