キャスター安藤優子（67）が9日、インスタグラムを更新。講演会へ出掛ける自身を見送り、“お留守番”する愛犬の様子をアップした。ダーク系のセットアップを着用した安藤は「本日はこれから講演会です。コミュニケーションについてお話をさせていただきます」と報告した。その後、自身のこの日のコーディネートについて伝え、続いて、愛犬の様子も。「かーさん出かけます！」という文字とともに、フレンチブルドッグのタンちゃん