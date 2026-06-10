カーフキックのダメージを回避する“奇策”を発動するも、直後に狙いすました後頭部への右ハイキックが炸裂。「カーフ+右ハイ+ワンツー」と流れるような連続攻撃でのKO劇にファンが騒然となった。【映像】右ハイキックが後頭部に炸裂KO6月6日、東京・EBARA WAVE ARENAおおた（大田区総合体育館）で開催された「RISE WORLD SERIES 2026 TOKYO」。浅野裕雅（Y'ZD GYM）と金沢ごりちゅう光輝（AXGYM）のライト級の一戦は2ラウンド