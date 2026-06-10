グラビアアイドルで野球女子の暫（しばし、27）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。衝撃的衣装を投稿した。「なんてタイトル付ければいいか分からず5分以上経過したので誤魔化して投稿します…！」とつづり、ハイレグの青いレオタード風コスチューム姿を公開。猫のような付け耳もつけ「いつもお写真見てくださってありがとうございます撮影会でお会い出来るので是非気にかけていただけたら嬉しいです」とコスプレなどでの