◇ナ・リーグパイレーツ―ドジャース（2026年6月9日ピッツバーグ）昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたパイレーツのポール・スキーンズ投手（24）が9日（日本時間10日）、本拠でのドジャース戦に先発。6回2失点と力投も勝利投手の権利はつかめなかった。初回は先頭・大谷をニゴロに打ち取るなど3者凡退で上々の立ち上がり。その裏、2本のソロ本塁打で2点の援護を受けたが、直後の2回に先頭・ベッツの二塁打をきっか