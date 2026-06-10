北朝鮮を訪れていた中国の習近平国家主席が2日間の日程を終え帰国しました。【映像】訪朝中の習主席らの様子中国側の発表では「朝鮮半島の非核化」については触れられませんでした。訪朝2日目のきのう、習近平夫妻は金正恩夫妻と朝鮮戦争に中国軍が参加したことを記念する「中朝友誼塔」を訪れました。その後、朝鮮労働党の幹部学校を訪れ、若手エリートからの歓迎を受けました。金総書記は終日習主席と行動をともにし、出