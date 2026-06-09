とちぎテレビ 宇都宮市の中心部で目撃情報が相次いだクマ１頭が９日午後３時４５分、宇都宮市東簗瀬１丁目で捕獲されました。一連の出来事によるけが人はいませんでした。 市内では未明から明け方にかけて、ＪＲ宇都宮線の東側の地域でクマの目撃情報が相次ぎました。午後１時過ぎには、宇都宮市東簗瀬１丁目の奈坪川を泳いでいるクマを視聴者が撮影していました。 その連絡を受けた警察や宇都宮市、県の猟友会が民家の