とちぎテレビ サッカーＪ３栃木ＳＣの選手が９日、さくら市の小学校を訪れて子どもたちと一緒に給食を食べて交流を深めました。 この取り組みは、さくら市の旧喜連川運動場に栃木ＳＣの新しい練習場が今年１月に開設されたことをきっかけに始まり、今回は第２弾となります。 市内の小中学校、全８校が対象で、スポーツと食事の関係性を学び、丈夫な体づくりや自分に適した食生活を考えてほしいという願いが