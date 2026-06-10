「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。レースを盛り上げたコスチューム姿を投稿した。「スーパー耐久富士24hレース」と題し、黒を基調としたホットパンツに太ももまであるロングブーツ姿でサーキットでポーズ。「S耐横丁」と記された大きなちょうちんの下で両手を上げたショットはボディーラインや脚線美が際立った。