とちぎテレビ 対策本部を設置して２４時間体制で対応にあたった宇都宮市は９日、担当者が一連の事案を振り返りました。 今回捕獲されたクマはオスのツキノワグマの成獣で、体重はおよそ１００キロありました。 捕獲の際には緊急銃猟も検討されましたが、結果的に捕獲になったことについて宇都宮市は、マニュアルでは集合住宅地での銃の使用はできないことになっていて、今回は緊急捕獲になったと説明しました。 宇都