角川映画50周年を記念した「角川映画祭」が、東京・角川シネマ有楽町で開催されている。7月4日からは大阪・シネ・ヌーヴォほか全国で順次上映される。【動画】「角川映画祭」野村宏伸のナレーション入り予告編今回の開催にあたり、数々の角川映画作品で主演を務めた俳優・歌手の薬師丸ひろ子が、お祝いメッセージが寄せた。■薬師丸ひろ子コメント角川映画50周年、そして記念すべき映画祭の開催、おめでとうございます。