とちぎテレビ ６月１０日は日付の６（ろく）、１０が英語で「テン」なので「でん」と語呂合わせにして「路面電車の日」となっています。 この日に合わせて宇都宮市と芳賀町を走るＬＲＴをモチーフにした絵本が出版されることになり、作者が沿線の市と町の図書館に寄贈しました。 出版された絵本は「ＬＲＴ しんかした ろめんでんしゃ ライトレール」です。 乗り物を題材にした作品を数多く取り上げてきた