ダンス＆ボーカルグループ「TRF」のSAM（64）が9日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演。グループ結成当時を振り返った。この日はDJKOOとそろって出演。料理研究家でタレントの和田明日香が「どうやってグループになっていったんですか？」と聞くと、SAMは「小室（哲哉）さんがそれぞれに声をかけて、全然バラバラのところで声をかけて。小室さんって全然説明してくれない人なので、どう