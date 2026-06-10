東京・杉並区の2階建ての住宅で火事がありました。この家の女性が帰宅した際に火事に気づいて通報しましたが、女性の母親（80）が死亡しました。【映像】現場周辺の様子9日午後7時半ごろ、杉並区下井草の2階建ての住宅で「1階が火事のようだ。煙がすごい」と外出先から帰宅して火事に気づいたこの家の女性から110番通報がありました。ポンプ車など25台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、20平方メートルが