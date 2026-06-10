モデル、タレント東原亜希（43）が9日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜午後8時）に出演。持ち前の美貌に注目が集まった。今放送は「パパママ心配事SP」で、子供を持つ著名人が集結した。東原の夫はシドニー五輪100キロ超級金メダリストの井上康生氏（48）。井上氏との間に4子に恵まれた。今放送では井上氏がつくる弁当の方が子供からの評判がいいなどのエピソードトークを披露した。この日は左肩が露出した黒のト