シンガー・ソングライターのスガシカオ（59）が10日までにXを更新。2年前に50歳で急逝したマネジャーの命日を迎え、追悼した。スガは「今日は2年前に急逝した現場マネ恒ちゃんの命日です」と報告。在りし日のマネジャーと歩く後ろ姿の写真をアップした。「スタッフで集まって追悼会のあと、恒ちゃんに捧げたこの曲を聴きながら歩いて帰ってきました」と、自身の楽曲「6月9日」と、その歌詞の一節を紹介。「いつも一緒で、たくさん