由利本荘市やにかほ市では9日夜もクマの目撃が各地で相次ぎました。屋外での活動の際は十分な警戒が必要です。由利本荘警察署の調べによりますと9日午後6時半ごろ、由利本荘市西目町出戸字浜山の市道にクマ1頭がいるのを、車で走っていた由利本荘市の30代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約100メートルの場所です。午後10時ごろには、にかほ市平沢字上町の市道でクマ1頭が目撃