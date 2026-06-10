安田美沙子（44）が10日までに、インスタグラムを更新。ワークアウトの様子を公開した。投稿では、公園の歩道で女性とともに手を上げてポーズを取る写真を公開。「最近のワークアウト」と運動の状況を報告し、「梅雨だからこそ、がんばろ！！」と雨の季節でも積極的に体を動かしていることをつづった。「ビールのために！笑」と運動の目的をユーモアたっぷりに。ハッシュタグには「11k」も記し、11キロという距離を走ったことを示