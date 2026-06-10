徳島県で前の知事の時に計画されていた県立ホールの完成模型などを展示する展覧会が、県の要請で中止となったとされる問題をめぐり、後藤田知事は「圧力」を否定しました。 【写真を見る】徳島・後藤田知事が「圧力」を否定「しっかりとした考えのもと決断」前知事時代に計画のホール模型展覧会めぐり…主催団体の「中止求められた」主張に対し会見で言及 展覧会の主催団体は、前の知事の時に計画されていた県立ホ&#