歌手で映画コメンテーターのタレントLiLiCo（55）が9日、日本テレビ系「上田と女がDFFPに吠える夜」（火曜午前0時9分）に出演。新人時代にVシネマの会社に売り込みに行ってたときにあいさつもできず容姿だけで相手にされなかったことを明かした。この日は「ルッキズム」が番組テーマ。MCくりぃむしちゅー上田晋也が「LiLiCoさんはルッキズムにとらわれていることなんてある？」と尋ねた。スウェーデン・ストックホルムで生まれ育ち