本稿で紹介している個別銘柄：NITTOH（1738）、UBE（4208）、クリーク・アンド・リバー社（4763）、イリソ電子工業（6908） 日経平均が歴史的高値を更新する一方、多くの優良株が見捨てられたまま放置されています。 今回は、投資歴30年のベテラン投資家・名古屋の長期投資家こと、なごちょうさんに、長期スパンで見て注目している銘柄などについて語っていただきました。インタビュー連載全3回の最終回。債券投資