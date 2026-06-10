6月10日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 今日は1日晴れの天気が続きそうです。朝の霧は取れ、日中は青空が広がるでしょう。1日を通して安定して晴れるのは6月に入ってからこれまであまりなかったので、貴重な洗濯日和となります。沖縄付近に停滞している梅雨前線が九州の南へ離れたため、今日から「梅雨の中休み」となります。 今朝の最低気温は熊本市で15