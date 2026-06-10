神戸市須磨区にある駐車場のコンテナの中から腹部と左目に刃物が刺さった状態で見つかった遺体は、近くに住む64歳の男性と判明しました。 【写真を見る】【目と腹に刃物】遺体は現場近くに住む64歳の男性と判明刺し傷は大脳に達する死因は「出血性ショック」死亡推定は8日朝事件の可能性も視野に入れ捜査神戸・須磨区 8日午後、神戸市須磨区若宮町にある会社の駐車場のコンテナで、腹部と左目に刃物が刺さった男性の遺