タレント矢口真里（43）が9日、インスタグラムを更新。髪の毛をバッサリ切ったイメチェンヘアスタイルを披露した。矢口は、ロングヘアからボブへカットする様子を公開し、毛先がそろえられた短めの新スタイル。色は明るいブラウン系のカラーで「梅雨なので、切りました」「めちゃんこ気に入ってます」とつづった。ファンに向けては「ロング派の皆様ごめん」と言い、「毛先パッツン初めてなので、今度ストレートの時載せますね」と