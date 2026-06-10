レアル・マドリードは9日、アトレティコ・マドリードに所属するアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスへの獲得オファーが断られたことを発表した。レアル・マドリードではフロレンティーノ・ペレス会長が会長選挙で再選すれば、ガラクティコ（銀河系）の選手に1億5000万ユーロ（約278億円）のオファーを出すことを公約にしていた。実際にペレス会長が再選したことで、誰にオファーするのかに注目が集まっていたなか、レア