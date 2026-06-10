◆米大リーグロッキーズ―カブス（９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が９日（日本時間１０日）、本拠地・カブス戦で先発登板し、初回は無失点の好発進を切った。３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でともにカブス・鈴木誠也外野手（３１）は「６番・右翼」でスタメン入りし、メジャーでは２度目の直接対決となる。初回は、先頭のクローアームストロ