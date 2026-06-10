グラビアアイドルの雨宮める（40）が9日、インスタグラムを更新。ビキニ姿を披露した。雨宮は「先月藤棚の下で撮ったやつ今更載せちゃう」とつづり、ピンクのひもビキニ姿を公開した。そして「近所の紫陽花が満開だったんだけど、ということは藤の季節終わっちゃったなぁって。でも好きな紫色の花の季節は続いてまーす。みんなはどんな花が好き？」と呼びかけた。この投稿に「かわいいお姿ですね」「雨宮めるという、花が好きで