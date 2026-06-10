ベンフィカは9日、ジョゼ・モウリーニョ監督が退任したことに加え、後任としてマルコ・シウバ氏と合意に至ったことを正式発表した。現在63歳のモウリーニョ監督は昨年9月からベンフィカで指揮を執っており、2025−26シーズンはリーグ戦を無敗で終えたものの、引き分けの多さが響いてポルトにリーグタイトルを譲るなど、3位に終わった。そんなモウリーニョ監督には2シーズン連続で無冠に終わった古巣レアル・マドリードから関