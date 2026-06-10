時東ぁみが9日、インスタグラムを更新。フィットネス大会への出場を表明した。時東ぁみはメガネをかけたトレーニングウェア姿の写真を投稿し、「2ケ月前になったので気合いを入れるためにご報告」として、8月9日に横浜保土ケ谷公会堂で開催される『第3回大会PURSUIT JAPAN』に出場することを明かした。出場カテゴリーは「トップス・ショートスパッツ」だという。他の大会への出場も検討していたが「スケジュールが全滅…そんな時に