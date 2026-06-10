「都心では物価が高いので、生活していくのが大変だ」または「地方は物価が安いので、生活費が都心に比べてあまりかからない」と世間で言われていることは、本当なのでしょうか。お金の扱い方について、都心部と地方部では、違いがないのでしょうか。「満員電車から解放されたい」、「もっと自然の近くで暮らしたい」などの思いから、地方移住を夢見る東京育ちの人が増えています。しかし、いざ本格的に情報収集を始めると、ふと現