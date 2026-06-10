「慌てて“ヤバい! ヤバい! ”って……」お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が、“加藤の乱”を改めて振り返った。――。平成ノブシコブシ・吉村崇○「寝起きで『スッキリ』を見た」「そしたら加藤さんが…」4日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00〜27:00)に、ゲスト出演した吉村。ナインティナイン・岡村隆史に、「お前なんか吉本辞めかけてるやないか」とツッコまれ、