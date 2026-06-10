コスモエネルギーホールディングスは、国際的な環境情報開示推進NGOであるCarbon Disclosure Project(CDP)による「サプライヤーエンゲージメント評価」(SEA)で最高評価の「サプライヤーエンゲージメント・リーダー」を獲得した。2年連続での選定だ。CDP サプライヤーエンゲージメント・リーダー○SEAの評価基準は?CDPは2000年に英国で発足した非営利団体。気候変動や水問題等への企業の取り組みについて質問形式で調査を実施し、ガ