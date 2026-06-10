ホッピービバレッジは6月6日、東京都千代田区の帝国ホテルで「創業120周年･ホッピー発売77周年感謝の集い」を開催した。当日は流通･料飲店関係者をはじめ、165人が来場した。冒頭、同社代表取締役社長の石渡美奈氏は次のように挨拶した。〈ホッピービバレッジ 代表取締役社長 石渡美奈氏 挨拶〉本日は、創業120年そして主力商品であるホッピー発売77周年の感謝の集いに、このように多くの皆様にご臨席を賜り、心より御礼申し上げま