香川大学 香川大学医学部管弦楽団は6月14日午後2時から、第40回定期演奏会を開催します。場所は香川県三木町の三木町文化交流プラザ・メタホールで、入場無料です。曲目は楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」より第一幕への前奏曲（ワーグナー）、幻想序曲「ロメオとジュリエット」（チャイコフスキー）、交響曲第1番ハ短調（ブラームス）です。 香川大学医学部管弦