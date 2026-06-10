突然ですが、「CCUS」が何の略か知っていますか？「CCS」に新たな概念を加えて…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Carbon Capture, Utilization and Storage」でした！CCUSとは、工場や発電所などから排出される二酸化炭素を大気中に放出する前に回収し、貯留または有効活用する技術の総称です。回収したCO2の行き先によって、大きく二つの方向性があります。一つは「貯留（Storage）」で、回収したCO2を地中深くに圧