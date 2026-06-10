神奈川県警などは10日、盗難車を受け取ったとして組織犯罪処罰法違反の疑いで外国籍の男2人を再逮捕したと発表した。関東4県で車300台以上の盗難被害があり、多くが男らが運営する茨城県の解体作業場に搬入されたとみられる。