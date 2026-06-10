米東部メリーランド州のアンドルーズ空軍基地で大統領専用機から降りる際に手を上げるトランプ大統領＝9日（AP＝共同）【ワシントン共同】米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は9日、米国とイランがイラン核問題を巡り、長期間のウラン濃縮停止や核施設の解体など4項目を中心に交渉していると報じた。米政権内の一部で、両国が早ければ6月中旬にもスイスで詳細協議に着手するとの見方もあるとした。4項目はほかにイランが保有す