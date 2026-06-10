知床半島沖で２０２２年４月、乗客乗員２６人が死亡・行方不明となった観光船「ＫＡＺＵＩ（カズワン）」沈没事故で、乗客１５人の家族ら３３人が運航会社「知床遊覧船」と社長の桂田精一被告（６２）（業務上過失致死罪で公判中）に対し、計１５億円超の損害賠償を求めた訴訟の第８回口頭弁論が９日、札幌地裁であり、桂田被告の尋問が行われた。運航管理者と安全統括管理者を兼任していた桂田被告は「安全管理に努めていた」