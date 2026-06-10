山下リオ（33）が9日、インスタグラムを更新し「船舶免許1級を取得（もう半年ぐらい前だけど）（ついでに水上バイクも）」と報告した。一級小型船舶操縦士免許は、外洋までプレジャーボートや小型船舶の航行が可能で、航行区域が無制限となり最上級の免許だ。水上バイクの免許は、特殊小型船舶操縦士免許で、陸岸から2カイリ（約3.7キロ）まで操縦が可能となる。山下は「大好きだった祖父は漁師で、数々のぶっ飛び伝説を残している